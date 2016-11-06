В Иванове при взрыве газа погибли пять человек

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Иванове достигло пяти человек, среди них четырехлетний ребенок. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Ивановской области.

"Таким образом число погибших составляет пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства. В экстренных службах сообщили, что в числе погибших молодая семья из трех человек, включая четырехлетнюю девочку.

"В результате взрыва газа под завалами погибли четырехлетняя девочка и ее родители, которым было чуть более 30 лет", - сказал собеседник агентства. По его словам, их тела извлечены из под завалов.

В результате взрыва пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

"Трое пострадавших госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Спасателями были спасены 12 жильцов дома, еще трое вышли самостоятельно.

В пресс-службе правительства Ивановской области заявили, что десять жителей дома временно переселены в гостиницу.

"Губернатор Ивановской области Павел Коньков распорядился принять все меры к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с частичным обрушением жилого дома на улице Минской, а также оказать помощь пострадавшим. На место происшествия выехала заместитель председателя правительства Ивановской области, глава региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светлана Давлетова. Она сообщила, что жители дома эвакуированы, для них в настоящее время организован пункт временного пребывания на базе одной из городских гостиниц: на данный момент в гостиницу переселены десять жителей частично обрушившегося дома", - сообщили журналистам.