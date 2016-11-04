12-летняя шахматистка из Казахстана получила квартиру в России

12-летняя шахматистка из Казахстана выступающая за Россию, получила квартиру в Московской области.

Председатель администрации городского округа Дмитрий Волошин, на совещании местных руководителей, вручил ключи от двухкомнатной квартиры в Химках, экс-казахстанке Бибисаре Асаубаевой, ставшей чемпионкой мира до 12 лет, сообщает Zakon.kz.

«... с утра не успев прилететь в Москву, нас пригласили на заседание администрации городского округа г. Химки. Торжественно поздравили Сару с победой в первенстве мира по шахматам и вручили ключи от 2-комнатной квартиры. Спасибо Нестерову за огромную работу в Федерации шахмат Московской области. Главе г.Химки Волошину Д.В.», - написала у себя на странице в социальной сети Facebook мама Бибисары Лиана Танжарикова.

Юная шахматистка получила титул мастера спорта в семь лет, а в возрасте 12-и лет выступая в составе сборной России, завоевала титул абсолютной чемпионки мира на турнире в Батуми .

Перейти из Казахстана под крыло Федерации шахмат Московской области (ФШМО) Асаубаеву пригласил Сергей Нестеров - один из президентов шахматных федераций России.