12-летняя шахматистка из Казахстана получила квартиру в России

12-летняя шахматистка из Казахстана выступающая за Россию, получила квартиру в Московской области.
Председатель администрации городского округа Дмитрий Волошин, на совещании местных руководителей, вручил ключи от двухкомнатной квартиры в
«... с утра не успев прилететь в Москву, нас пригласили на заседание администрации городского округа г. Химки. Торжественно поздравили Сару с победой в первенстве мира по шахматам и вручили ключи от 2-комнатной квартиры. Спасибо Нестерову за огромную работу в Федерации шахмат Московской области. Главе г.Химки Волошину Д.В.», - написала у себя на странице в социальной сети Facebook мама Бибисары Лиана Танжарикова.
Юная шахматистка получила титул мастера спорта в семь лет, а в возрасте 12-и лет выступая в составе сборной России, завоевала титул абсолютной чемпионки мира на турнире в
Перейти из Казахстана под крыло Федерации шахмат Московской области (ФШМО) Асаубаеву пригласил Сергей Нестеров - один из президентов шахматных федераций России.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.