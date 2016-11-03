Стивен Сигал получил гражданство России

Американский актер и продюсер Стивен Сигал стал гражданином России, сообщает РИА Новости. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в сообщении указа.

Отметим, что ранее Сигал приехал в Южно-Сахалинск в качестве гостя международного кинофестиваля "Край света". Тогда он заявил журналистам, что ему очень нравится в России, на Сахалине он видит хороший потенциал для ведения бизнеса и в будущем может получить российское гражданство.