Назарбаев: Путин хочет наладить российско-японские отношения

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Назарбаев: Путин хочет наладить российско-японские отношения

По мнению президента РК ранее развитию российско-японских отношений мешали сторонние политические игроки.

Сотрудники пресс-службы Президента РК на официальной странице Акорды в Facebook выложили видео, где глава Казахстана Нурсултан Назарбаев откровенно делится своим мнением с представителями телерадиовещательной корпорации NHK и ИА «Киодо Цусин» по российско-японскому вопросу, передает Zakon.kz

Как отмечает президент, он точно знает, что Путин и Россия хочет иметь со «Страной восходящего солнца» доверительные отношения. «Раньше между вами все время стоял вопрос островов, но вы знаете, во многих странах есть такие нерешенные вопросы, они могут решаться в условиях хороших добрых отношений. И если Россия и Япония построят хорошие экономические отношения, заключат Договор о сотрудничестве и взаимной торговле будут решаться и другие вопросы. Я в этом уверен, потому что ранее там было политики больше, чем экономики, противостояния было больше с вашей стороны и с их. Есть и другие игроки, которые не хотели сближения России и Японии, поэтому сейчас идет работа в правильном направлении», - заявил Президент Казахстана.

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