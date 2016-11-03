Назарбаев: Путин хочет наладить российско-японские отношения

По мнению президента РК ранее развитию российско-японских отношений мешали сторонние политические игроки.

Сотрудники пресс-службы Президента РК на официальной странице Акорды в Facebook выложили видео, где глава Казахстана Нурсултан Назарбаев откровенно делится своим мнением с представителями телерадиовещательной корпорации NHK и ИА « Киодо Цусин » по российско-японскому вопросу, передает Zakon.kz