Назарбаев: Путин хочет наладить российско-японские отношения

По мнению президента РК ранее развитию российско-японских отношений мешали сторонние политические игроки.
Сотрудники пресс-службы
Как отмечает президент, он точно знает, что Путин и Россия хочет иметь со «Страной восходящего солнца» доверительные отношения. «Раньше между вами все время стоял вопрос островов, но вы знаете, во многих странах есть такие нерешенные вопросы, они могут решаться в условиях хороших добрых отношений. И если Россия и Япония построят хорошие экономические отношения, заключат Договор о сотрудничестве и взаимной торговле будут решаться и другие вопросы. Я в этом уверен, потому что ранее там было политики больше, чем экономики, противостояния было больше с вашей стороны и с их. Есть и другие игроки, которые не хотели сближения России и Японии, поэтому сейчас идет работа в правильном направлении», - заявил
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