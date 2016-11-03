Умер клоун Олег Попов

Народный артист СССР скончался в Ростове на 87 году жизни.

Всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов скоропостижно скончался накануне вечером в Ростове-на-Дону на 87 году жизни, передает ТАСС.

Артист до последних дней своей жизни выступал на цирковой арене - зимой 2016 года у него начался большой гастрольный тур по России. Первые представления прошли в петербургском Цирке на Фонтанке , затем - в Саратове и последние представления прошли в Ростове-на-Дону.

Как сообщил гендиректор " Росгосцирка " Дмитрий Иванов, смерть артиста наступила внезапно. "Он чувствовал себя хорошо, сидел вечером, смотрел телевизор, и вдруг это случилось...",- сказал Иванов.

Олег Попов приехал в Ростов-на-Дону 29 октября с премьерой нового шоу " Пусть всегда будет солнце !". Он должен был исполнишь как ставшие классикой репризы (в том числе знаменитый "Луч"), так и новые с участием прославленных "Канатоходцев" под руководством Патимат Гаджикурбановой, " Конного театра " Раисы Шаниной, акробатов, иллюзионистов, дрессированных собак.

Как отметил директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко, Олег Попов успел дать в Ростовском цирке два представления. "Он успел дать два представления, еще 12 были запланированы. Ближайшее должно было состояться в пятницу. Артисты с которыми гастролировал Попов, проведут это представление, и посвятят его знаменитому клоуну", - сказал Резниченко.

Почтят память знаменитого клоуна и в Саратове, где в 1951 году состоялся его дебют. Как сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Саратовской области , экс-директор Саратовского государственного цирка Иван Кузьмин, ближайшее представление, которое состоится 4 ноября, будет посвящено Попову. По его словам, к возвращению знаменитого клоуна в Россию в Саратовском цирке организовали выставку. Среди экспонатов фотографии Попова, футболка с его автографом, афиши и вырезки из газет времен, когда клоун работал в Саратове.

Как отметил глава " Росгосцирка ", прощание с артистом, долгие годы жившим в Германии, может пройти в России. "Мы будем с родственниками обсуждать, где пройдет прощание. Возможно, в России. Мы пока не знаем, каково было его завещание на этот счет. А похоронен он, скорее всего, будет в Германии", - сказал Иванов.

В телеграмме соболезнования министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что Олег Попов был одним из самых узнаваемых артистов России, чьи выступления дарили радость и добро многим поколениям наших соотечественников, взрослым и детям.

По словам Мединского, "человек непростой судьбы, с раннего детства Олег Константинович счел призванием своей жизни улыбки и смех окружающих". Министр добавил, что цирк стал для Олега Попова "родным домом, а сам Олег Попов - большим любимцем публики, одним из самых узнаваемых артистов нашей страны". Мединский отметил, что артисту "удалось создать неповторимый образ эксцентричного клоуна, способного одним своим появлением излучать свет и делать праздник из каждого представления".

По словам директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного , цирковой мир лишился фигуры грандиозного масштаба. "На сегодня в российском цирке нет фигуры такого же масштаба, как Олег Попов. Умер последний из могикан, народный артист еще СССР, клоун, узнаваемый во всем мире. Человек, который, можно сказать, умер на манеже, потому что еще в воскресенье он выходил на арену, тогда начались его гастроли", - сказал Запашный.

Выпускник государственного училища циркового искусства Олег Попов карьеру в цирке начинал с эквилибристики . В 1951 году дебютировал в качестве коверного клоуна. Создал яркий артистический образ "Солнечного клоуна" - веселого парня с соломенными волосами в широких полосатых штанах и клетчатой кепке. В своих номерах артист традиционно использовал элементы эквилибристики, акробатики, жонглированиях, пародирование, буффонаду и эксцентрику.

В 1991 году Олег Попов уехал в Германию. Жил в баварском городе Эглофштайн ( Верхняя Франкония ) вместе со своей супругой, тоже артисткой цирка Габриель, выступал в зарубежных цирках под псевдонимом "Счастливый Ганс".