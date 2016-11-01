Няню-убийцу не могут доставить в суд после приёма препаратов

Данное состояние у женщины было вызвано искусственно с помощью специальных препаратов.

Как стало известно, Гульчехра Бобокулова , которая обвиняется в убийстве четырёхлетней девочки, не может быть доставлена в суд из-за медикаментозного сна, передает Лайф.

Напомним, приезжая из Узбекистана и работавшая в столице няней Гюльчехра Бобокулова убила свою подопечную, после чего отрезала ей голову и размахивала ею у метро « Октябрьское поле ». Стражи порядка задержали 38-летнюю женщину, суд арестовал ее на два месяца, отправив на психиатрическую экспертизу.

Свое преступление она объясняет «голосами» и сильнейшей ненавистью.