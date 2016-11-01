Няню-убийцу не могут доставить в суд после приёма препаратов

Данное состояние у женщины было вызвано искусственно с помощью специальных препаратов.
Как стало известно, Гульчехра Бобокулова, которая обвиняется в убийстве четырёхлетней девочки, не может быть доставлена в суд из-за медикаментозного сна, передает Лайф.
Напомним, приезжая из Узбекистана и работавшая в столице няней Гюльчехра Бобокулова убила свою подопечную, после чего отрезала ей голову и размахивала ею у метро «Октябрьское поле». Стражи порядка задержали 38-летнюю женщину, суд арестовал ее на два месяца, отправив на психиатрическую экспертизу.
Свое преступление она объясняет «голосами» и сильнейшей ненавистью.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.