По 4 миллиона рублей получат Исинбаева и Шубенков за пропущенную Олимпиаду

Такую же сумму выплатят и Марии Кучиной, остальные 39 легкоатлетов получат значительно меньшие компенсации.

Тройка ведущих легкоатлетов страны - прыгунья с шестом Елена Исинбаева, спринтер Сергей Шубенков и прошлогодняя чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина - получит каждый по четыре миллиона рублей за пропущенные Олимпийские игры в бразильcком Рио-де-Жанейро. Ещё 28 миллионов рублей разделят между 39 легкоатлетами, также не попавшими на соревнования, пишет life.ru.

- 42 легкоатлета получат денежную компенсацию от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая выплата - около 40 миллионов рублей, - рассказал президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

О том, что легкоатлетам выплатят компенсацию за Игры, на которые их не пустили по решению Международной организации легкоатлетических федераций (IAAF), было известно ещё в сентябре. Сейчас же стало известно о суммах, которые получат Исинбаева, Шубенков и Кучина.