В платье за 600 тысяч долларов вышла замуж дочь таджикского олигарха

В соответствии с национальными традициями, платье, несмотря на роскошь, кажется очень скромным и закрытым.

Дочь таджикского олигарха Ильхома Шокирова Мадина сыграла свадьбу в Москве, пишет «ВистаНьюс».

Торжество проходило в зале отеля Radisson Royal "Конгресс-парк", а свадебное платье невесты обошлось в 40 миллионов рублей, что по текущему курсу составляет 632 739 долларов.

На мероприятии присутствовали 900 человек. Зал отеля украсили красивыми живыми цветами, но наибольшего внимания удостоилось платье юной таджикской красавицы - длинный подол с многочисленными бусинками, узорами и цветами. В таком же стиле выполнена и фата невесты.

Над подвенечным платьем за 40 миллионов рублей работали британские дизайнеры Ralph & Russo. В соответствии с национальными традициями, платье, несмотря на роскошь, кажется очень скромным и закрытым.

Кроме того, около 30 миллионов рублей олигарх Ильхом Шокиров потратил на развлекательную программу. На сцене выступали Иван Ургант со своей подопечной Аллой Михеевой , певица Глюкоза , Филипп Киркоров вместе со своим шоу-балетом, Леонид Агутин и другие известные личности.

Угощали гостей традиционными блюдами из Средней Азии , элитными алкогольными напитками и тортом от кондитера Рената Агзамова.

Избранником дочки олигарха стал молодой человек по имени Сардор.

Перед свадьбой невеста устроила два девичника: первый Мадина предпочла отметить на яхте в испанской Марбелье , куда Шокирова вместе с лучшими подружками отправилась на частном самолёте. Вторая вечеринка за день до свадьбы прошла в одном из самых дорогих ресторанов Москвы Balzi Rossi , славящийся изысканными блюдами средиземноморской кухни.