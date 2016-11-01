В платье за 600 тысяч долларов вышла замуж дочь таджикского олигарха

В соответствии с национальными традициями, платье, несмотря на роскошь, кажется очень скромным и закрытым.
Дочь таджикского олигарха Ильхома Шокирова Мадина сыграла свадьбу в Москве, пишет «ВистаНьюс».
Торжество проходило в зале отеля Radisson Royal "Конгресс-парк", а свадебное платье невесты обошлось в 40 миллионов рублей, что по текущему курсу составляет 632 739 долларов.
На мероприятии присутствовали 900 человек. Зал отеля украсили красивыми живыми цветами, но наибольшего внимания удостоилось платье юной таджикской красавицы - длинный подол с многочисленными бусинками, узорами и цветами. В таком же стиле выполнена и фата невесты.
Над подвенечным платьем за 40 миллионов рублей работали британские дизайнеры Ralph & Russo. В соответствии с национальными традициями, платье, несмотря на роскошь, кажется очень скромным и закрытым.
Кроме того, около 30 миллионов рублей олигарх Ильхом Шокиров потратил на развлекательную программу. На сцене выступали Иван Ургант со своей подопечной Аллой Михеевой, певица Глюкоза,Филипп Киркоров вместе со своим шоу-балетом, Леонид Агутин и другие известные личности.
Угощали гостей традиционными блюдами из Средней Азии, элитными алкогольными напитками и тортом от кондитера Рената Агзамова.
Избранником дочки олигарха стал молодой человек по имени Сардор.
Перед свадьбой невеста устроила два девичника: первый Мадина предпочла отметить на яхте в испанской Марбелье, куда Шокирова вместе с лучшими подружками отправилась на частном самолёте. Вторая вечеринка за день до свадьбы прошла в одном из самых дорогих ресторанов МосквыBalzi Rossi, славящийся изысканными блюдами средиземноморской кухни.
Отец невесты - бизнесмен Ильхом Шокиров владеет самым дорогим отелем Ташкента "Гранд", 65% торгово-развлекательного центра "Демир" в Узбекистане и несколькими гостиницами в Подмосковье. В 2010 году Ильхом Шокиров сыграл грандиозную свадьбу своему сыну, который женился на дочери вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова. Тогда гостей влиятельных семей развлекали Ксения Собчак, "А-Студио", Григорий Лепс и группа "Ялла". Невеста была облачена в платье арабского дизайнера Валида Атталы за 2 миллиона долларов.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.