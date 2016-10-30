Почти 270 человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Махачкале

Автор:
Почти 270 человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Махачкале

Почти 270 человек госпитализированы в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции, угрозы их жизням нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

"К настоящему моменту в медицинские организации Махачкалы (Республика Дагестан) госпитализированы 267 человек с признаками острой кишечной инфекции, из них 179 - дети. Заболевшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы их жизням нет", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей Махачкалы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям.

В Минздраве сообщили, что для выявления больных, не обратившихся за медицинской помощью, организовано проведение подворных обходов. Всего организовано 355 врачебно-сестринских бригад, которыми уже осмотрено более 27 тыс. человек.

"Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение главным специалистам Минздрава России по инфекционным болезням оказывать необходимое содействие региональным коллегам в организации противоэпидемических мероприятий, а также лечении заболевших. Дополнительно для купирования распространения инфекции в регион будут направлены вакцины против гепатита А, брюшного тифа, противодизентерийный бактериофаг", - отмечается в сообщении.

Завтра в регион также будут дополнительно направлены эпидемиологи из федеральных центров.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.10.2016, 12:38
  
Актер Владимир Зельдин госпитализирован в тяжелом состоянии
21.10.2016, 10:01
  
Продажу халяльных духов, приведших к массовому отравлению, могут запретить
10.10.2016, 15:14
  
Семья в СКО насмерть отравилась грибами 5
02.10.2016, 11:13
  
Боевики ИГИЛ планируют отравить водопроводы в городах ЕС и СНГ 5
25.09.2016, 10:29
  
В центре Будапешта прогремел мощный взрыв
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Жезказгане приземлились члены экипажа МКС
Госдуму эвакуировали из-за угрозы взрыва
Россия прекратила аренду полигона Эмба 4
Рейтинг Владимира Путина вырос до 82 процентов
Лучший фотоотчет для мамы, которая уехала в командировку
Суд разрешил родителям Фриске видеться с внуком 1
Жена высказалась о самочувствии Зельдина
Актер Владимир Зельдин госпитализирован в тяжелом состоянии
​5 миллионов патронов передал Казахстан Кыргызстану 1
Во Внуково загорелся пассажирский самолет