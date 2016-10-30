Почти 270 человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Махачкале

Почти 270 человек госпитализированы в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции, угрозы их жизням нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

"К настоящему моменту в медицинские организации Махачкалы (Республика Дагестан) госпитализированы 267 человек с признаками острой кишечной инфекции, из них 179 - дети. Заболевшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы их жизням нет", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей Махачкалы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям.

В Минздраве сообщили, что для выявления больных, не обратившихся за медицинской помощью, организовано проведение подворных обходов. Всего организовано 355 врачебно-сестринских бригад, которыми уже осмотрено более 27 тыс. человек.

"Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение главным специалистам Минздрава России по инфекционным болезням оказывать необходимое содействие региональным коллегам в организации противоэпидемических мероприятий, а также лечении заболевших. Дополнительно для купирования распространения инфекции в регион будут направлены вакцины против гепатита А, брюшного тифа, противодизентерийный бактериофаг", - отмечается в сообщении.

Завтра в регион также будут дополнительно направлены эпидемиологи из федеральных центров.