В Жезказгане приземлились члены экипажа МКС

Автор:
В Жезказгане приземлились члены экипажа МКС

Три члена экипажа Международной космической станции приземлились в Казахстане, сообщает РИА Новости

Анатолий Иванишин (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэйтлин Рубинс (США) выполнили на орбите 40 научных экспериментов. Большинство исследований касалось влияния условий космической среды на живые организмы и материалы. Кроме научных экспериментов в задачи экипажа входило испытание системы управления корабля новой серии "Союз МС".

Последний в текущем году пилотируемый запуск намечен на 17 ноября. "Союз МС-03" стартует с космодрома Байконур в 23:30 мск. На орбиту отправятся россиянин Олег Новицкий, а также астронавты ESA и NASA Тома Песке и Пегги Уитсон. В состав дублирующего экипажа вошли Олег Новицкий от Роскосмоса, астронавты ESA и NASA Паоло Несполи и Джек Фишер.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с первым модифицированным пилотируемым кораблем новой серии «Союз МС» стартовала 7 июля. С 9 июля корабль находился в составе МКС. За время пребывания на станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность орбитального комплекса и проводил работы по его дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Работу на орбите продолжают российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимбоу.

Транспортные корабли новой модификации «Прогресс МС» и «Союз МС» разработки и производства РКК «Энергия» созданы в результате глубокой модернизации «Прогресса М» и «Союза ТМА».

Теги: , , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.06.2016, 15:31
  
В аэропорту Астаны при посадке у военного самолета разорвало колеса
20.04.2016, 18:43
  
Акиму Актобе устроили разнос за качество саженцев в парке им. Первого президента 3
17.04.2016, 14:27
  
Бердыбек Сапарбаев раскритиковал саженцы в парке им. Первого Президента 16
29.03.2016, 14:35
  
За аварийную посадку самолета Bek Air в Астане наградят всех членов экипажа
27.02.2016, 14:10
  
Новый вид кораблей начнут выпускать на уральском заводе "Зенит"
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Госдуму эвакуировали из-за угрозы взрыва
Россия прекратила аренду полигона Эмба 2
Рейтинг Владимира Путина вырос до 82 процентов
Лучший фотоотчет для мамы, которая уехала в командировку
Суд разрешил родителям Фриске видеться с внуком 1
Жена высказалась о самочувствии Зельдина
Актер Владимир Зельдин госпитализирован в тяжелом состоянии
​5 миллионов патронов передал Казахстан Кыргызстану 1
Во Внуково загорелся пассажирский самолет
"Черные ящики" разбившегося на Ямале вертолета не записали момент катастрофы