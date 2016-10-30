В Жезказгане приземлились члены экипажа МКС

Три члена экипажа Международной космической станции приземлились в Казахстане, сообщает РИА Новости

Анатолий Иванишин (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэйтлин Рубинс (США) выполнили на орбите 40 научных экспериментов. Большинство исследований касалось влияния условий космической среды на живые организмы и материалы. Кроме научных экспериментов в задачи экипажа входило испытание системы управления корабля новой серии "Союз МС".

Последний в текущем году пилотируемый запуск намечен на 17 ноября. "Союз МС-03" стартует с космодрома Байконур в 23:30 мск. На орбиту отправятся россиянин Олег Новицкий, а также астронавты ESA и NASA Тома Песке и Пегги Уитсон. В состав дублирующего экипажа вошли Олег Новицкий от Роскосмоса, астронавты ESA и NASA Паоло Несполи и Джек Фишер.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с первым модифицированным пилотируемым кораблем новой серии «Союз МС» стартовала 7 июля. С 9 июля корабль находился в составе МКС. За время пребывания на станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность орбитального комплекса и проводил работы по его дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Работу на орбите продолжают российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимбоу.

Транспортные корабли новой модификации «Прогресс МС» и «Союз МС» разработки и производства РКК «Энергия» созданы в результате глубокой модернизации «Прогресса М» и «Союза ТМА».