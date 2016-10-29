Госдуму эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе, передает Комсомольская правда.



Из Государсвенной думы эвакуировали людей после сообщения о заложенной в здании бомбе. Анонимный звонок посупил в правоохранительные органы около полудня.



Сейчас помещения Госдумы оспматривают взрывотехники и кинологи с собаками.



Параллельно полиция устанавливает личность звонившего.