Россия прекратила аренду полигона Эмба

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал российско-казахстанский межгосударственный Протокол о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона Эмба в Казахстане, сообщил журналистам заместитель руководителя оборонного ведомства РФ Анатолий Антонов, передает ТАСС.



"Протокол был подготовлен в целях дальнейшей реализации договоренностей президентов России и Казахстана об оптимизации земельных участков испытательных полигонов, арендуемых Российской Федерацией у Республики Казахстан, - проинформировал Антонов. - Первым этапом такой работы было подписание в 2015 году российско-казахстанских документов по уточнению границ полигона Сары-Шаган и боевых полей 929 Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны Российской Федерации".



В соответствии с Протоколом из аренды будет выведено более 300 тысяч гектаров земли. "Мы постарались полностью учесть интересы казахстанских партнеров в освоении участков, - отметил Антонов, комментируя подписанный 20 октября документ. - В народное хозяйство Казахстана возвращается территория, на которой будут осуществляться строительство современных коммуникаций и добыча полезных ископаемых".



Кроме того, российская сторона получает экономию средств федерального бюджета в размере $0,718 млн в год за счет прекращения арендных платежей.



В вопросах использования полигонов и проведения испытаний российская сторона намерена продолжать взаимодействие с Минобороны Казахстана. "Ведь вооружение и техника, которые испытываются на наших полигонах, служат защите и безопасности не только России, но и Казахстана", - добавил заместитель министра обороны РФ.