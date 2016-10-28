Суд разрешил родителям Фриске видеться с внуком

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Суд разрешил родителям Фриске видеться с внуком

Первая победа родителей Фриске над Шепелевым.

Савеловский суд Москвы разрешил родителям Жанны видеться с внуком Платоном. Ранее мама, папа и сестра звезды подали иск к Дмитрию Шепелеву об определении порядка общения с ребенком. Родственники Фриске очень скучали по малышу, которого забрал телеведущий, сообщают Дни.ру.

Бывший возлюбленный артистки воспитывает их общего с Жанной сына в одиночку. Из-за серьезных конфликтов с Шепелевым родителям и сестре исполнительницы подолгу не удавалось увидеть Платона, к которому все привыкли.

"Суд постановил частично удовлетворить иск родственников Жанны Фриске", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Константина Тимошенко. Рассмотрение заявления семьи Фриске проходило в закрытом режиме, поскольку в деле затрагиваются права несовершеннолетнего ребенка.

К слову, недавно стало известно о том, что Дмитрий написал книгу о жизни с певицей Жанной Фриске. Отец артистки Владимир Фриске довольно жестко высказался об этом произведении: "У нашей семьи никто согласия не спросил. Эта книга - позор, вранье! Не буду ее читать!"

Дмитрий написал книгу о том, как они с Жанной пытались побороть ее недуг. "Я очень надеюсь на то, что она будет полезна тем, кто борется сам или помогает близкому. Надеюсь, она сможет поддержать тех, кто отчаялся и быть может вдохновит на веру в чудо спасения", - выразил надежду Шепелев.

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