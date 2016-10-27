Жена высказалась о самочувствии Зельдина

"Надеюсь, у него сильный организм и он справится", - пояснила актриса.

Актриса Иветта Капралова рассказала Дням.Ру о состоянии 101-летнего мужа - актера Владимира Зельдина .

"Это нормально, что в таком возрасте человек время от времени попадает в больницу, проходит обследования, принимает меры для снижения давления. Сейчас нельзя сказать, насколько все серьезно, но состояние его нелегкое. Надеюсь, у него сильный организм и он справится", - пояснила актриса.

Ранее стало известно, что артиста Центрального академического театра Российской армии Владимира Зельдина госпитализировали в тяжелом состоянии. Он является старейшим в мире действующим актером.