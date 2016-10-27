Жена высказалась о самочувствии Зельдина

"Надеюсь, у него сильный организм и он справится", - пояснила актриса.
Актриса Иветта Капралова рассказала Дням.Ру о состоянии 101-летнего мужа - актера Владимира Зельдина.
"Это нормально, что в таком возрасте человек время от времени попадает в больницу, проходит обследования, принимает меры для снижения давления. Сейчас нельзя сказать, насколько все серьезно, но состояние его нелегкое. Надеюсь, у него сильный организм и он справится", - пояснила актриса.
Ранее стало известно, что артиста Центрального академического театра Российской армии Владимира Зельдина госпитализировали в тяжелом состоянии. Он является старейшим в мире действующим актером.
За свою долгую карьеру Зельдин успел сняться более чем в 40 фильмах, в таких как "Карнавальная ночь", "Десять негритят", "Дядя Ваня", "Принцесса на горошине", "Женщина в белом". В 2015 году он сломал шейку бедра, перенес операцию, но полностью восстановился и вернулся к работе.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.