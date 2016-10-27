Актер Владимир Зельдин госпитализирован в тяжелом состоянии

В 2015 году ему исполнилось 100 лет.

Популярный актер и артист Центрального академического театра Российской армии Владимир Зельдин доставлен в одну из московских больниц, передает "МИР 24". Согласно предварительной информации, он находится в тяжелом состоянии.

Владимир Зельдин - старейший из ныне живущих народных артистов СССР и самый взрослый действующий актер планеты. В 2015 году ему исполнилось 100 лет.

Зрителям Владимир Зельдин хорошо известен по ролям более чем в 40 кинокартинах, среди которых "Карнавальная ночь", "Десять негритят", "Дядя Ваня", "Принцесса на горошине", "Тридцать первое июня" и многие другие.