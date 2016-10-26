​5 миллионов патронов передал Казахстан Кыргызстану

Сегодня в рамках оказания военно-технической помощи армейский караван из Казахстана доставил вооружение и боеприпасы для укрепления вооруженных сил Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ».

«Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана об оказании безвозмездной военно-технической помощи было подписано в Астане 24 июня 2015 года министрами обороны двух государств, в целях усиления вооруженных сил Кыргызстана», - сообщил представитель казахстанского военного ведомства подполковник Мурат Канабеков.

Согласно документу, Казахстан передает Кыргызстану на безвозмездной основе 5 млн. патронов к стрелковому оружию, дымовые гранаты и шашки, а также запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-75М3.

«Хотел бы поблагодарить казахстанскую сторону. Эта помощь пополнит существующий некомплект боеприпасов, что в свою очередь, позволит укрепить возможности вооруженных сил Кыргызской Республики по отражению военных угроз и укреплению безопасности Центрально-Азиатского региона», - отметил начальник отдела ракетно-артиллерийского вооружения госкомитета по делам обороны КР полковник Медетбек Султанбеков.

Напомним, это уже не первое соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи, заключенное между Казахстаном и Кыргызстаном. В 1999 году Казахстан направлял в Кыргызстан военную технику, средства связи и боеприпасы для артиллерийских и авиационных подразделений для ликвидации банд боевиков, вторгшихся на территорию Кыргызстана. В 2011 году казахстанской стороной в братскую республику были направлены бронетехника и стрелковое оружие.