"Черные ящики" разбившегося на Ямале вертолета не записали момент катастрофы

В пятницу в Пуровском районе возле поселка Уренгой упал вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол" – погибли 19 из 22 находившихся на борту людей. Идет расследование.

Состояние "черных ящиков" рухнувшего на Ямале вертолета Ми-8 удовлетворительное, но звуковая запись самого события отсутствует, сообщает РИА Новости со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет .

"После восстановления звуконосителя установлено, что запись аварийного полета имеется, однако окончание записи произошло (из-за исчерпания всего объема звуконосителя) до момента авиационного происшествия. Запись звуковой информации непосредственно события отсутствует", - говорится в сообщении.