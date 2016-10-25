Няня-убийца признала свою вину

Няня-убийца из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова в ходе судебного заседания признала свою вину. Рассматривать громкое дело будут в Хорошевском суде Москвы в открытом режиме.

В Хорошевском суде Москвы 24 октября начались слушания по делу Гюльчехры Бобокуловой, которая обвиняется в убийстве 4-летней девочки. Во время заседания бывшая няня сделала неожиданное заявление – она признала свою вину. Слова арестованной донесла до суда ее переводчица Фарида Ханифова.

"Она признает свою вину и согласна с обвинением", – цитирует ее ТАСС. По предварительным данным, обвинение оценил ущерб от пожара, который устроила Бобокулова после убийства, в 6,5 миллиона рублей.

Первое заседание по делу прошло в закрытом режиме, однако затем рассматривать дело будут открыто. Исключением станут лишь слушания, во время которых будут давать показания потерпевшие, сообщает "Российская газета".

Напомним, жестокое убийство, в совершении которого обвиняют Бобокулову, произошло в Москве утром 29 февраля текущего года.

Согласно версии следствия, няня дождалась, пока останется со своей воспитанницей наедине, после чего обезглавила спящего ребенка и подожгла квартиру. Позже она появилась поблизости от станции метро "Октябрьское Поле", где, размахивая головой убитой, обещала устроить теракт.

Бобокулова долгое время проходила принудительное лечение в клинике в столичной психиатрической клинике в "Бутырке". Стоит отметить, что за время нахождения за решеткой обвиняемой удалось сильно набрать вес.