Москвичка выжила после падения с 11 этажа

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Москвичка выжила после падения с 11 этажа

По признанию соседей, в воскресенье девушка о чем-то громко спорила и ругалась со своим молодым человеком.

Девятнадцатилетняя жительница Москвы выжила после падения с 11 этажа дома на Балаклавском проспекте. Запись с камеры наблюдения оказалась в распоряжении телеканала «360».

Инцидент произошел около 06:30 утра в понедельник, 24 октября. От летального исхода девушку спас припаркованный у подъезда Volkswagen - пострадавшая упала на заднюю часть крыши легковушки, после чего свалилась на асфальт. Сработавшая сигнализация помогла оперативно обнаружить потерявшую сознание москвичку и вызвать скорую помощь.

По признанию соседей, в воскресенье девушка о чем-то громко спорила и ругалась со своим молодым человеком. В настоящее время она находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Полиции предстоит восстановить события последних часов перед падением 19-летней девушки.

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