Москвичка выжила после падения с 11 этажа

По признанию соседей, в воскресенье девушка о чем-то громко спорила и ругалась со своим молодым человеком.
Девятнадцатилетняя жительница Москвы выжила после падения с 11 этажа дома на Балаклавском проспекте. Запись с камеры наблюдения оказалась в распоряжении телеканала «360».
Инцидент произошел около 06:30 утра в понедельник, 24 октября. От летального исхода девушку спас припаркованный у подъезда Volkswagen - пострадавшая упала на заднюю часть крыши легковушки, после чего свалилась на асфальт. Сработавшая сигнализация помогла оперативно обнаружить потерявшую сознание москвичку и вызвать скорую помощь.
По признанию соседей, в воскресенье девушка о чем-то громко спорила и ругалась со своим молодым человеком. В настоящее время она находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Полиции предстоит восстановить события последних часов перед падением 19-летней девушки.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.