В Рязани при взрыве газа в жилом доме пострадали 16 человек

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Рязани выросло до 16 человек, сообщила РИА Новости и министр печати и массовых коммуникаций Рязанской области Ольга Чуляева.

Взрыв произошел в 4.36 утра воскресенья в 1-м Осеннем переулке. Ранее сообщалось о трех погибших и десяти пострадавших.

"Трое погибших, пятнадцать обратившихся за медицинской помощью. Добавился еще один, шестнадцатый. Пятеро были в больнице, одного отпустили, и еще одного обратившегося, с легким отравлением угарным газом, доставили. По факту снова получаем пятерых", — сказала Чуляева. По ее словам, из числа находящихся в больнице один — 17-летний юноша с переломом стопы. Трое пациентов в состоянии средней степени тяжести, двое — "легкие".

В МЧС по региону отметили, что с 20 до 202 человек увеличено число спасателей, которые работают на месте трагедии. "К ликвидации последствий привлечено 202 человека и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России – 131 человек и 27 единиц техники", — добавили в ведомстве.

Обследование кинологическим расчетами на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Рязани показало, что люди под завалами отсутствуют, сообщили в МЧС.

Главной версии взрыва Следственный комитет России рассматривает утечку бытового газа.