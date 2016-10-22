Казахстанцы погибли в аварии в России

Во Владимирской области РФ произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое казахстанцев. Трагедия произошла на 191-м километре трассы М-7 "Волга", сообщает Today.kz.

В пресс-службе МЧС России по Владимирской области сообщили, что "двое граждан Казахстана ехали по трассе М-7. Они остановились у обочины, чтобы поменять колесо на своем микроавтобусе. В это время по дороге ехал грузовик Mercedes, который сбил мужчин. Оба скончались на месте ДТП. В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего".

В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель казахстанцев. Руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков сообщил, что водитель грузовика Mercedes, сбивший граждан Казахстана, признал свою вину.



"Наш консульский отдел в Москве оперативно связался со следователем отдела внутренних дел Владимирской области. Совершивший смертельный наезд гражданин России сразу признал свою вину и выразил готовность оказать материальную помощь родственникам погибших. Как выяснилось, на момент ДТП вместе с казахстанцами были их родные, которые остались живы. Транспортировка тел ожидается на следующей неделе. Сотрудники посольства РК в Москве оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - сказал Ануар Жайнаков.