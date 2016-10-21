Потерянную Конституцию Кыргызстана нашли в газете

Оригинал Конституции Кыргызстана нашли, опубликованной после референдума летом 2010 года, в правительственной газете "Эркин- Тоо". Об этом заявил руководитель аппарата президента республики Фарид Ниязов, сообщает РИА Новости.

По словам Ниязова, в стране было два проекта конституции. Первый проект, утвержденный Временным правительством, вынесенный на референдум и опубликованный 19 мая 2010 года в газете «Эркин-Тоо», и второй документ - тоже декрет Временного правительства с внесением поправок, опубликованный в том же издании, но уже 26 мая 2010 года. Поскольку публикация была сделана после референдума, а закон вступает в силу после официальной публикации, то в «Эркин-Тоо» содержится текст подлинника конституции.

Как отметил глава аппарата президента, в 2010 году принятый текст конституции кто-то из разработчиков, представителей секретариата Временного правительства, должны были завизировать и поставить подписи на каждой странице, однако этого не было сделано.

«Поэтому подлинник есть, но в виде газеты, по нему страна живет все эти шесть лет», - заявил он.

Напомним, 19 октября 2016 года на заседании Жогорку Кенеша стало известно, что никто не знает, где находится оригинал конституции Кыргызстана.