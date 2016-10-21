В Кыргызстане потеряли подлинник Конституции

В Кыргызстане никто не знает, где находится подлинник Конституции.Выяснилось, что канцелярия главы государства искала, но не нашла этот документ, сообщает "24.kg".

Министр юстиции страны Жылдыз Мамбеталиева в ходе заседания Жогорку Кенеша заявила, что подлинник конституции должен находиться в аппарате президента КР. Однако полномочный представитель президента в ЖК Молдакун Абдылдаев заявил, что неизвестно, где находится подлинник - в каком аппарате, у какого чиновника. Канцелярия главы государства искала, но не смогла найти документ.

Депутат Наталья Никитенко призвала создать комиссию и разобраться в ситуации. "Как мы можем вносить изменения в конституцию, если мы не знаем, где ее подлинник?" - спросила она.

"Два официальных представителя заявили, что нет подлинника. Прежде чем вносить изменения, нужно его найти. Иначе непонятно, куда мы вносим поправки", - поддержала ее Аида Салянова.

Глава комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК Асель Кодуранова в ответ парировала, что именно Аида Салянова еще в 2010 году должна была задаться вопросом, почему Минюст принимает копию, а не подлинник.