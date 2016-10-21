Депутат провалился под прогнивший пол во время проверки больницы в России

Депутат Николай Труфанов прибыл в Иркутскую больницу, чтобы осмотреть аварийное здание, и провалился под прогнивший пол, сообщает агентство IrkutskMedia.

Эту информацию агентству ТАСС подтвердили в местной администрации.

«Господин Труфанов посещал сегодня районную больницу. Посещение было омрачено досадным инцидентом: нога депутата оказалась погружена в глубокую расщелину в деревянном полу, который давно прогнил. Труфанов споткнулся, подняться ему помогли стоящие рядом представители администрации», - рассказал представитель аппарата.

По его словам, депутат в шутливой форме воспринял произошедшее, никаких травм он не получил.

Как отмечается, что деревянное здание Качугской больницы было построено в 1926 году. Главврач медицинского учреждения Александр Федосеев заявил, что ремонту оно не подлежит. По его мнению, району необходима новая клиника, которую за смену смогут посещать до 200 человек, тогда как нынешняя рассчитана на 170. Строительство, по предварительным данным, обойдется в 500 миллионов рублей.