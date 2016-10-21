Рейсы в Алматы за 5 тысяч тенге запустила российская авиакомпания

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Рейсы в Алматы за 5 тысяч тенге запустила российская авиакомпания

Бюджетная авиакомпания является дочерним предприятием "Аэрофлота".

Российская бюджетная авиакомпания "Победа" начала продажу билетов на рейсы до Алматы. Стоимость билетов из российских городов до казахстанской южной столицы начинается от 999 рублей, а это около пяти тысяч тенге. Об этом сообщает сайт авиакомпании.

Рейсы в Алматы стартуют с 18 ноября. 20 ноября за 999 рублей (пять тысяч тенге) можно долететь до казахстанского мегаполиса из Самары. Стоимость билета из Москвы на этот же день обойдется в 2998 рублей (около 15 тысяч тенге). Самолет сделает пересадку в Самаре.

"Победа" - российская бюджетная авиакомпания, базируется в московском аэропорту Внуково, является дочерним предприятием «Аэрофлота».

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Все комментарии (1):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Стыдно должно быть местным авиакомпаниям!!!  Даже не буду перечислять названия их, все и так всё знают! Почему из Самары теперь дешевле долететь, чем из Актобе?! Из нашего города поезд дороже!)))
Что скажут наши дорогие авиаперевозчики, чем ответят?!)))
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21.10.2016, 11:58
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