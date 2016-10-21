Рейсы в Алматы за 5 тысяч тенге запустила российская авиакомпания

Бюджетная авиакомпания является дочерним предприятием "Аэрофлота".

Российская бюджетная авиакомпания " Победа " начала продажу билетов на рейсы до Алматы. Стоимость билетов из российских городов до казахстанской южной столицы начинается от 999 рублей, а это около пяти тысяч тенге. Об этом сообщает сайт авиакомпании.

Рейсы в Алматы стартуют с 18 ноября. 20 ноября за 999 рублей (пять тысяч тенге) можно долететь до казахстанского мегаполиса из Самары. Стоимость билета из Москвы на этот же день обойдется в 2998 рублей (около 15 тысяч тенге). Самолет сделает пересадку в Самаре.