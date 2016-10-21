Рейсы в Алматы за 5 тысяч тенге запустила российская авиакомпания

Бюджетная авиакомпания является дочерним предприятием "Аэрофлота".
Российская бюджетная авиакомпания "Победа" начала продажу билетов на рейсы до Алматы. Стоимость билетов из российских городов до казахстанской южной столицы начинается от 999 рублей, а это около пяти тысяч тенге. Об этом сообщает сайт авиакомпании.
Рейсы в Алматы стартуют с 18 ноября. 20 ноября за 999 рублей (пять тысяч тенге) можно долететь до казахстанского мегаполиса из Самары. Стоимость билета из Москвы на этот же день обойдется в 2998 рублей (около 15 тысяч тенге). Самолет сделает пересадку в Самаре.
"Победа" - российская бюджетная авиакомпания, базируется в московском аэропорту Внуково, является дочерним предприятием «Аэрофлота».
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.