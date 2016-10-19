4-летняя москвичка поразила телезрителей знанием семи языков

Белла Девяткина владеет русским, английским, немецким, испанским, французским, китайским и арабским языками.
Четырехлетняя москвичка Белла Девяткина поразила зрителей и жюри шоу "Удивительные люди" на телеканале "Россия 1" знанием семи языков, передает Today.kz.
Малышка владеет русским, английским, немецким, испанским, французским, китайским и арабским языками. Ребенок с легкостью читает тексты на иностранных языках и отвечает на достаточно сложные для ее возраста вопросы о динозаврах и строении солнечной системы.
Мама девочки Юлия Девяткина рассказывает, что учить Беллу языкам начали с рождения. Видя тягу ребенка к знаниям, родители постепенно подключали новые языки. Английским с девочкой занимается мама, осваивать остальные помогают репетиторы.
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