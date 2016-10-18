В аэропортах Украины запретят информацию на русском языке

По мнению министра инфраструктуры страны, все сообщения должны быть на украинском и английском языках.

В украинских аэропортах запретят информацию на русском языке, передает Today.kz со ссылкой на сайт "Украинская правда". По мнению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, все сообщения на электронных табло, вывесках, указателях или то, что озвучивается через громкоговорители, должны быть на украинском и английском языках.

"Никакого русского языка не должно быть. Это не только вопросы применения государственного языка - это вопрос самоуважения, в первую очередь. Так же и работники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками", - сказал Владимир Омелян.

Также чиновник отметил, что в соответствии с законом о декоммунизации, необходимо изменить названия предприятий и учреждений, которые имеют отпечаток советизации.

"Это в большей степени касается "Укрзализныци", так до сих пор есть ряд станций, которые носят советские названия. Но если аэропорт имеет терминал, состав, или хотя бы кафе, в названии которых прослеживается советский след, это должно быть изменено до 1 декабря. Это вопрос принципиальный", - подчеркнул Владимир Омелян.

Министр инфраструктуры Украины обратится с соответствующей просьбой ко всем компаниям, которые осуществляют авиаперевозки.

Напомним, 9 октября стало известно, что информации на русском языке больше не будет на вокзалах Украины. Омелян сообщил, что к декабрю 2016 года все билеты, названия станций, объявления, информация на табло будут вестись исключительно на украинском и английском языках.