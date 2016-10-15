Пенсионер из Химок стал звездой социальной сети

Маркетолог Роман Зарипов на своей странице в Facebook рассказал, как вместе с другом за 50 тысяч рублей создали простому пенсионеру из Химок образ миллионера. На профиль пенсионера подписались более десяти тысяч человек, его стали приглашать для съемок в рекламе и на телевидении.

Весной Роман Зарипов с другом Михаилом наткнулись на статью о том, как создать звезду Сети. Сумма показалась молодым людям завышенной, они решили провести свой эксперимент. Создав несколько образов, за 15 минут они нашли кандидата на роль миллионера в соцсети.

"15 минут поиска во ВКонтакте и мы находим идеального дедулю, который снимая однушку в Химках и проживая на пенсию, хоть и далек от образа богача, но свежо выглядит и отлично смотрится," - поделился Роман Зарипов.

Пенсионер идею поддержал за минимальный гонорар. Для создания образа молодые люди купили ему одежду. В центре были сняты первые кадры в дорогой машине, крутом магазине и в ресторане. Фото выложили в аккаунт в Instagram.





"Через 2 недели у нас уже накапливается 10 фотографий в профиле, и мы с помощью функции "Предложить новость" в сообществах ВКонтакте запускаем липовую новость о безумном деде, которого мы нашли на просторах сети. Покупаем несколько рекламных постов и зажигаем свечу. За пару часов на аккаунт подписывается около 2000 человек, пользователи начинают активно лайкать и комментировать посты, а мы просто наслаждаемся, наблюдая за всем этим и продолжая раскрывать образ в последующих публикациях, - пишет Роман Зарипов. - На рубеже 8000 подписчиков за неделю "нас" приглашают на Первый Канал в качестве какого-то эксперта, на т/к Россия, чтобы сделать репортаж о счастливой старости, на 5 радиоэфиров и одно публичное выступление. Также на Бориса выходят бренды одежды с предложениями сняться в рекламе, и безвозмездно принять подарки. В Инстаграм директ в день поступает около 30 сообщений, от разных молодых людей, которые предлагают свои бизнес-идеи. И девушек, которые клюют на пост о бесплатном путешествие в Европу и решают не терять такую возможность."



Еще пару недель в качестве эксперимента Бориса фотографировали в разных образах, популярность пенсионера продолжала расти. Летом молодые люди решили завершить эксперимент. Борису же понравилось быть в центре внимания, он продолжил карьеру, снимаясь теперь в рекламе и музыкальных клипах.

"Какой из этого можно сделать вывод? Да никакого. Просто спустя полгода продолжаю удивляться, как потратив 50 000₽ за 2 месяца можно сделать так, чтобы в несуществующего человека поверили несколько десятков тысяч взрослых людей ни на секунду не смутившись. А прибавить 0 к нашим затратам и можно создать конкурента Филиппу Киркоров, - подвел итог Роман Зарипов.