У жителей Липецка украли багажник с мертвой бабушкой

Уникальное преступление произошло в Ростовской области. Там у семьи жителей Липецка украли тело их пожилой родственницы.

Как сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах, семья липчан из 4 человек: муж, жена, ребенок и их пожилая родственница отправились на машине на юг. По пути к морю 77-летняя липчанка скончалась.

В Сочи близкие зафиксировали смерть женщины, сдали тело на хранение в морг, а похоронить родственницу решили в Липецке. Отдохнув на море, семья приобрела в Сочи экспедиционный багажник для перевозки тела мертвой бабушки в Липецк.

На обратном пути в Липецк (вместе с телом в багажнике на крыше) семья решила остановиться на ночлег в одном из кемпингов на трассе в Ростовской области.

А когда на утро липчане вышли к машине, чтобы продолжить путь домой, то оказалось, что автомобильный багажник вместе с телом пропал.

Пока ни багажник, ни мертвую бабушку не нашли.