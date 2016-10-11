Более полутора миллиона тенге получит казахстанец за 2,5 лишних года содержания под стражей

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Более полутора миллиона тенге получит казахстанец за 2,5 лишних года содержания под стражей

Казна России заплатит гражданину Казахстана Сумбату Оганову 300 тысяч рублей (1 596 000 тенге) за 2,5 лишних года содержания под стражей, сообщает Realnoevremya.ru.

Такое решение вынес Верховный суд республики Татарстан, снизив на 200 тысяч рублей размер компенсации морального вреда, ранее присужденной казахстанцу.

"Изначально Сумбат Оганов требовал за незаконное лишение свободы три миллиона рублей. В июне на заседании Вахитовского райсуда Казани представитель минфина РФ не признал иск казахстанца в полном объеме, а представитель прокуратуры назвала заявленную сумму компенсации завышенной. В итоге районный суд присудил Оганову в счет компенсации морального вреда полмиллиона рублей", - пишет издание.

В 2005 году Сумбат Оганов был приговорен к 13 годам лишения свободы. Позже Верховный суд РФ отменил незаконный приговор, основанный на подложных доказательствах. В дальнейшем уголовное преследование в отношении Оганова было прекращено, в декабре 2015 года он был освобожден.

Казахстанец был задержан в 2005 году оперативниками челнинского ОБНОН. Он отсидел большую часть срока, однако Верховный суд РФ направил уголовное дело на новое рассмотрение в Набережные Челны.

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