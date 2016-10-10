Украина планирует выйти из СНГ

О рассмотрении варианта выхода из Содружества сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Украина рассматривает возможность выхода из СНГ, об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает НТВ.

Министр признался, что является сторонником выхода страны из СНГ, однако Украину с содружеством связывают десятки соглашений, среди которых есть документы о взаимном признании дипломов и выплате пенсий.

Климкин уточнил, что работа над возможностью урегулировать эти соглашения завершается. После этого вновь будет поднят вопрос о выходе Украины из СНГ.

На сентябрьском саммите СНГ в Бишкеке было принято решение о переходе председательства в Содружестве к России с 1 января 2017 года. Против этого выступал офиициальный Киев. В ответ президент РФ Владимир Путин напомнил, что Украина не подписала устав СНГ и вряд ли может вносить свои предложения по его работе