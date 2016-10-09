Мужчина с бензопилой напал на посетителей торгового центра в Минске

В Минске мужчина, вооруженный бензопилой и топором, напал на посетителей торгового центра «Европа». Об этом сообщает в субботу, 8 октября, Onliner.by.

По информации портала, одна девушка от полученных ранений скончалась на месте, вторая госпитализирована с телесными повреждениями.

«Подозреваемый задержан, это мужчина славянской внешности 1998 года рождения, белорус по национальности», — рассказала изданию официальный представитель белорусского Следственного комитета Юлия Гончарова. Возбуждено уголовное дело.

Гончарова подчеркнула, что распространившаяся первоначально информация о том, что нападавших было двое, не соответствует действительности. Она также опровергла данные СМИ о том, что убитой отрезали голову.

По данным РИА Новости, мужчина зашел в торговый центр примерно в 17:20 (местное время совпадает с московским). В руках он держал чехол от гитары, из которого извлек бензопилу и стал наносить с ее помощью повреждения посетительнице ТЦ. Затем он напал на другую женщину с топором. Через несколько минут преступника задержал прибывший на место ЧП наряд милиции.

Источник: Лента.ру