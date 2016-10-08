В Челябинской области мать задушила двух сыновей

В Челябинской области 24-летнюю женщину подозревают в убийстве 4-месячного и годовалого сыновей.

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбудено уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве двух малолетних сыновей, сообщает Интерфакc со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, подозреваемая задушила 4-месячного и годовалого сыновей. Тела детей, со следами, характерными для удушения 6 октября 2016 года обнаружены в квартире одного из домов Ленинского района города Магнитогорска", - говорится в сообщении.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.