Актриса Людмила Иванова скончалась на 84-м году жизни

Атриса Людмила Иванова, известная по роли Шуры в фильме "Служебный роман", скончалась в пятницу в 13 городской больнице, сообщили РИА Новости в справочной службе медицинского учреждения.

"Иванова Людмила Ивановна, 1933 года рождения, поступила 29 сентября, сегодня (7 октября), к сожалению, скончалась в шестом (отделении) реанимации", — сообщили в больнице.

Неделю назад Людмила Иванова попала в реанимацию московской больницы №13. Ее состояние с самого начала врачи оценивали как тяжелое. Рядом с ней неотлучно находилась ее помощница Галина и сын Иван, передает Комсомольская Правда

"В конце сентября мама была на спектакле "Али-баба". Все было нормально, ничто не предвещало, - рассказал нам сын актрисы художник Иван Миляев. - Ее госпитализация стала совершенно неожиданной. Врачи диагностировали почечную недостаточность. А следом сдался весь организм."

Близкие говорят, что здоровье актрисы серьезно ухудшилось несколько лет назад после смерти младшего сына Александра. А вслед за сыном ушел из жизни горячо любимый муж, с которым Людмила Ивановна прожила почти полвека, - бард, писатель, педагог, доктор физико-математических наук Валерий Миляев.

В послужном списке 83-летней актрисы более 80 ролей в кино, среди которых фильмы "Служебный роман", "Самая обаятельная и привлекательная", "Приключения Петрова и Васечкина", "Небеса обетованные" и многих других. С 1957 года актриса работала в столичном театре "Современник".