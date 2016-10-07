Президент Украины Петр Порошенко служил в Актобе?

Президент Украины на встрече со студентами заявил, что во время службы в армии участвовал в боевых действиях. А в официальной биографии президента Украины указано, что службу он начинал в части ПВО в Актобе.

Уличившие Петра Порошенко во лжи блогеры рассказали о его военной службе в Казахстане, передает Lenta.ru.

Так, советник главы МВД Украины Станислав Речинский напомнил в Facebook официальную биографию президента Украины, где сказано, что Порошенко был призван в армию со второго курса факультета международных отношений и международного права Киевского государственного университета. Будущий украинский лидер начинал службу в части ПВО в Актобе, а заканчивал службу в связи с рождением сына в Киевской области.

Однако бывший автогонщик Алексей Мочанов нашел в биографии президента Украины несоответствия и поделился с ними на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ну и интересно услышать летописецов Первого про боевые действия пвошника Петра Порошенко в период с 1984-го по 1986 год то ли в Актюбинске, самом крупном городе запада Казахской Советской Социалистической Республики. То ли в Ахтубинске Астраханской области РСФСР. На границе с тем же Советским Социалистическим Казахстаном. Правда, интересно: где служил Петр Алексеевич, кем, с кем и где участвовал в боевых действиях, с кем и против кого, найти и послушать сослуживцев и очевидцев, офицеров и солдат. Уверен, за этим дело не станет. Иначе не стал бы Президент на всю страну под камеры говорить про участие в боевых действиях", - написал Алексей Мочанов.

В целом, выступление президента Украины 6 октября на встрече с учащимися вузов вызвало негодование среди студентов - Порошенко посоветовал студенту-историку после получения диплома отправиться в зону боевых действий в Донбассе.

"Вам советую пойти в военкомат после окончания и год провести в АТО (в антитеррористической операции, как Киев называет боевые действия украинской армии в Донбассе – Прим. автора). Вот я провел два года в советской армии, и в том числе участвовал в боевых действиях", - сказал Петр Порошенко.

Это не первый случай, когда украинский президент пытается стимулировать гражданских лиц на участие в боевых действиях.

Например, 24 марта Порошенко выдал футболистам национальной сборной Украины именное огнестрельное оружие.