Детский сад для взрослых открыли в Новосибирске

Основными развлечениями для воспитанников стали лепка из пластилина, пение и другие творческие занятия.

В Новосибирске появился первый в городе детский сад для взрослых. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает РИА Новости.

Учреждение открыл в местном спальном районе программист Евгений Пятковский. По его словам, это первое подобное место в России.

«Моя дочка с удовольствием ходит в детский сад. Мы с друзьями как-то тоже рассуждали, когда чувствовали себя счастливыми, и сошлись во мнении, что счастье было очень давно и в детстве. Отсюда возникла идея детского сада для взрослых», - сказал он.

Пятковский планирует открыть сеть таких детсадов в Москве и Санкт-Петербурге.

В меню местной столовой включили кашу, запеканку, какао и так далее. Основными развлечениями для воспитанников стали лепка из пластилина, пение и другие творческие занятия. О посетителях, разделенных по возрасту на группы по десять человек в каждой, заботятся воспитатели с опытом работы в дошкольных учреждениях. Сутки пребывания обойдутся в три тысячи рублей. Отмечается, что в основном интерес к детсаду проявили мужчины в возрасте от 28 до 40 лет и женщины от 23 до 30 лет.