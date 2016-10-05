Отец восемь лет держал на цепи свою дочь в Азербайджане

Как сказал отец девочки, он поселил ее в загоне потому, что она себя не контролирует, словно «лишилась разума».

Стали известны новые ужасающие подробности истории о девочке Парване, которую отец держал в течение 8 лет на цепи в загоне для скота, сообщает news.az.

Как сказал отец девочки в сюжете передачи «Bizə danış», он поселил ее в загоне потому, что она себя не контролирует, словно «лишилась разума».

«Сейчас она как-то притихла, а раньше она все крушила. Окна била, разбивала всю посуду. Была очень агрессивной»,- заявил отец в передаче.

Ведущая передачи Хошгедем Хидаятгызы, говоря о состоянии здоровья девочки, поинтересовалась, почему у той отнялись ноги, допустив, что отец избивал ее. Отец Парваны отверг это предположение, заявив, что это произошло от холода и от того, что она не выходит из помещения.

«Мы и печь там ей зажигали, но она слишком долго пробыла в помещении. Она же не выходит. Сколько можно сидеть так? Потому и ноги в таком состоянии»,- говорит отец.

По его словам, изредка он выводит девочку прогуляться по двору, но не может это делать постоянно из-за того, что бывает на работе.

Предложение же поставить для девочки на зиму печь отец отвергает, оправдывая это тем, что Парвана себя не контролирует и может устроить пожар.

Как признался отец, раньше, когда девочка могла ходить он держал ее на цепи, потому что та не понимала, что делает, убегала и ломилась к родственникам, которые не принимали ее.

Как рассказывает отец девочки, раньше Парвана, как и все дети, ходила в школу и хорошо училась.

Отец также не согласен отпустить девочку на лечение в Баку.

«Если бы нам помогли, мы бы обустроили ее лучше и сами за ней присматривали», - сказал он. По его мнению, девочке вряд ли поможет лечение.

По словам представителя районной исполнительной власти, семье не раз предлагалось отдать девочку в приют, но они не соглашались.