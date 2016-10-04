В России совершеннолетняя девушка родила от 12-летнего мальчика

Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.
Девятнадцатилетняя девушка родила ребенка от 12-летнего мальчика в Саратовской области, теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального следственного управление Екатерина Пирская.
Сообщается, что девушка и ее несовершеннолетний возлюбленный, которые воспитывались в цыганских семьях, живут совместно.
"По предварительным данным, в ноябре 2015 года в Пугачевском районе 19-летняя девушка вступила в половую связь с 12-летним молодым человеком, а в этом году она родила (от мальчика) ребенка. После этого события о ситуации стало известно правоохранительным органам", - сказала собеседница агентства.
Пирская сообщила, что в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста". Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.