В России совершеннолетняя девушка родила от 12-летнего мальчика

Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

Девятнадцатилетняя девушка родила ребенка от 12-летнего мальчика в Саратовской области, теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального следственного управление Екатерина Пирская.

Сообщается, что девушка и ее несовершеннолетний возлюбленный, которые воспитывались в цыганских семьях, живут совместно.