В России совершеннолетняя девушка родила от 12-летнего мальчика

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В России совершеннолетняя девушка родила от 12-летнего мальчика

Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

Девятнадцатилетняя девушка родила ребенка от 12-летнего мальчика в Саратовской области, теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального следственного управление Екатерина Пирская.

Сообщается, что девушка и ее несовершеннолетний возлюбленный, которые воспитывались в цыганских семьях, живут совместно.

"По предварительным данным, в ноябре 2015 года в Пугачевском районе 19-летняя девушка вступила в половую связь с 12-летним молодым человеком, а в этом году она родила (от мальчика) ребенка. После этого события о ситуации стало известно правоохранительным органам", - сказала собеседница агентства.

Пирская сообщила, что в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста". Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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