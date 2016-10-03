"Изгнанных" звезд вернули на сцену Узбекистана

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"Изгнанных" звезд вернули на сцену Узбекистана

Врио президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев отменил негласный запрет на концерты Шерали Джураева, Юлдуз Усмановой и Обида Асомова.

По данным узбекской службы радио «Свобода», 27 сентября в доме народного артиста Узбекской ССР, лауреата многочисленных государственных премий Шерали Джураева был устроен по этому случаю праздник, передает "Центр-1".

Как рассказывает продюсер певца Равшанбек Омонов, в этот день Джураеву позвонил помощник врио президента Шавката Мирзиеева и сообщил радостную новость. На большой сцене народный любимчик не выступал с 1993 года, отмечает издание.

Вернуться на сцену позволили также певице Юлдуз Усмановой, лишенной права выступать на сцене с 2005 года. Отмечается, что представитель «Узбекнаво» (эстрадное объединение, регулирующее концертную деятельность артистов) явился к Усмановой с букетом цветов и поздравил ее. Артистка якобы расплакалась и поблагодарила Мирзиеева.

5 сентября Юлдуз Усманова выступила с гневной тирадой в адрес узбекской оппозиции, живущей за рубежом. Она заявила, что молилась за Ислама Каримова (покойный первый президент Узбекистана) и призвала оппозицию не «клеиться» к ней.

26 сентября негласный запрет был снят с комика Обида Асомова, который действовал около десяти лет. Артист вынужден был уехать выступать в Россию из-за эмбарго в Узбекистане.

Также зеленый свет дали народным артистам Узбекистана Артыку Атаджанову и Бобомуроду Хамдамову. О радостном событии сообщил поэт Мухаммад Исмоил. По его словам, инициатива исходила от Шавката Мирзиеева.

Приказ «сверху»

В эстрадном объединении «Узбекнаво» якобы получили рекомендацию «сверху» о привлечении Шерали Джураева, Юлдуз Усмановой, Обида Асомова, Артыка Атаджанова и Бобомурода Хамдамова к государственным мероприятиям, пишет издание.

В «Узбекнаво» редакции Ц-1 заявили, что лицензии на концертную деятельность у артистов были, и запрещать им эстрадное объединение было не в силах. Однако никто из них не подавал заявок на проведение концертов.

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