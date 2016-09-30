Елена Ваенга вышла замуж

Праздник получится двойной. 30 сентября бабушке Елены исполняется 90 лет.

Популярная певица Елена Ваенга 30 сентября выходит замуж. Звезда шансона и ее возлюбленный решили связать свои судьбы в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга, пишет Дни.ру.

Как удалось выяснить журналистам, избранником Ваенги стал музыкант из ее группы Роман Садырбаев. Они предпочитали не афишировать свои отношения, мотивируя тем, что счастье любит тишину. Однако эмоции перед ЗАГСом накрыли Елену с головой.

"Я знаю. Очень-очень близкие люди знают, что с мной происходит. Девчачье состояние. Жизнь, конечно, не сахарный мед, но моментами она просто невероятно крута! – написала накануне церемонии певица в своем микроблоге. – Я думаю, что я – неплохой человек, если меня любят добрые хорошие душевнейшие люди... А заботы и помощи... Я чувствую заботу как о ребенке или сестре... Завтра... Завтра я всех обниму и буду рыдать от счастья... Эх... Жизнь прекрасна... Господи. Спасибо".

Праздник получится двойной. 30 сентября бабушке Елены исполняется 90 лет.

"Рыдать буду завтра. Моей бабушке Надежде Георгиевне – 90 лет. Наверное, после рождения моего сына – это самое значимое событие в моей жизни. Она дожила. Мы дожили. Уже сейчас низко кланяюсь в ножки девочкам за титаническую помощь в подготовке. Юля, Ксю, Машуля, спасибо! Столько любви, заботы, внимания и добра. Я почувствовала себя родным и близким человеком. Завтра мы будем поздравлять нашу бабушку. Подарки уже готовы. Жду завтра. 90... Я опять реву. Кто завтра со мной, жду и обнимаю", – цитирует невесту сайт "7 Дней", анонсировавший свадьбу Ваенги .

Говорят, именно от Романа артистка родила сына в августе 2012-го. По загадочному стечению обстоятельств незадолго до появления на свет ребенка Ваенга рассталась с Иваном Матвиенко, с которым жила в незарегистрированном браке 16 лет. Интересно, что сына она назвала именно Иваном. Однако на вопрос, кто же его отец, Елена не давала ответа.

Спустя год с небольшим СМИ узнали секрет певицы. Елена впервые опубликовала фото Садырбаева в Instagram. Прокомментировала снимок она коротко: "И папа с мечом". Почему же Елена решила изменить своему принципу и все-таки выложила снимок с любимым? Уж не ждет ли она второго ребенка? На такие мысли наводит еще и фото, которое певица недавно опубликовала. Даже не сам снимок, а подпись к нему. Ваенга выложила изображение маленькой девочки и подписала его так: "#хочудочу".

Отметим, что певица уже не раз публиковала фото мужчины, называя его при этом "папа". Вот только лица этого "папы" никогда видно не было. Поклонники все гадали: кого же она имеет в виду – своего отца или отца маленького Вани?