Закончилось расследование по делу обезглавившей ребенка няни

Решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемой.
Завершено расследования по делу о жестоком убийстве четырехлетней девочки, совершенном на северо-западе Москвы в феврале этого года. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщается на сайте
По версии следствия, преступление совершила няня ребенка Гульчихра Бабакулова. Решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемой.
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