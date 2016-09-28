Закончилось расследование по делу обезглавившей ребенка няни

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Закончилось расследование по делу обезглавившей ребенка няни

Решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемой.

Завершено расследования по делу о жестоком убийстве четырехлетней девочки, совершенном на северо-западе Москвы в феврале этого года. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщается на сайте Следственного комитета России, передает Lenta.ru.

По версии следствия, преступление совершила няня ребенка Гульчихра Бабакулова. Решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемой.

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