Закончилось расследование по делу обезглавившей ребенка няни

Решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемой.

Завершено расследования по делу о жестоком убийстве четырехлетней девочки, совершенном на северо-западе Москвы в феврале этого года. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщается на сайте Следственного комитета России , передает Lenta.ru.

По версии следствия, преступление совершила няня ребенка Гульчихра Бабакулова. Решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемой.