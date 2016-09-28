Стал известен диагноз Атамбаева

По данным врачей, состояние главы государства оценивается как удовлетворительное и он может быть выписан уже в конце этой недели.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев продолжает проходить лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ в Москве, сообщил глава пресс-службы главы государства Алмаз Усенов на своей странице в соцсети, передает Sputnik-Кыргызстан.

По его данным, Атамбаев находится под наблюдением специалистов, которые ранее обследовали его и лечили сердце.

"Для устранения аритмии был привлечен академик РАМН, профессор Амиран Ревишвили . На данный момент проблемы, связанные с нарушением сердечного ритма, полностью купированы", - написал Усенов.

После отравления в 2008 году президенту сделали операцию на пищеводе в Турции, напомнил он.

" Атамбаев прошел обследование. С профилактической целью сделана эндоскопическая аргонно-плазменная абляция пищевода. Врачи отмечают значительное улучшение его здоровья", - сказано в сообщении.

По заключению врачей, состояние президента оценивается как удовлетворительное и он может быть выписан уже в конце этой недели, сообщил Усенов.