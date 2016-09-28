Стал известен диагноз Атамбаева

По данным врачей, состояние главы государства оценивается как удовлетворительное и он может быть выписан уже в конце этой недели.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев продолжает проходить лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ в Москве, сообщил глава пресс-службы главы государства Алмаз Усенов на своей странице в соцсети, передает Sputnik-Кыргызстан.
По его данным, Атамбаев находится под наблюдением специалистов, которые ранее обследовали его и лечили сердце.
"Для устранения аритмии был привлечен академик РАМН, профессор Амиран Ревишвили. На данный момент проблемы, связанные с нарушением сердечного ритма, полностью купированы", - написал Усенов.
После отравления в 2008 году президенту сделали операцию на пищеводе в Турции, напомнил он.
"Атамбаев прошел обследование. С профилактической целью сделана эндоскопическая аргонно-плазменная абляция пищевода. Врачи отмечают значительное улучшение его здоровья", - сказано в сообщении.
По заключению врачей, состояние президента оценивается как удовлетворительное и он может быть выписан уже в конце этой недели, сообщил Усенов.
Совместно с московскими специалистами в лечении участвует заместитель главврача по лечебной части клинической больницы Управления делами президента и правительства КР, доктор медицинских наук, кардиолог Гульмира Баитова.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.