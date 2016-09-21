В пресс-службе главы Кыргызстана рассказали о состоянии здоровья президента

Атамбаев пока остается в Турции, где продолжает медицинское обследование.

Состояние здоровья президента Киргизии Алмазбека Атамбаева нормальное, он пока остается в Турции, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы главы республики.

Во вторник пресс-служба главы Киргизии сообщила, что Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медицинского обследования в связи с ухудшением состояния здоровья. В понедельник стало известно, что Атамбаев из-за проблем с сердцем не примет участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, делегацию Киргизии на ГА ООН возглавит министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. Атамбаев пожаловался на ухудшение самочувствия во время пересадки в Стамбуле по пути в Нью-Йорк.

"Состояние здоровья президента нормальное. Сегодня он уже сделал заявление", - сообщили в пресс-службе. По данным аппарата, Атамбаев пока остается в Турции, где продолжает медицинское обследование.

В среду пресс-служба распространила заявление президента, в котором он поддержал предлагаемый проект поправок в конституцию и призвал парламент вынести его на всенародный референдум.