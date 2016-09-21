В пресс-службе главы Кыргызстана рассказали о состоянии здоровья президента

Атамбаев пока остается в Турции, где продолжает медицинское обследование.
Состояние здоровья президента Киргизии
Во вторник пресс-служба главы Киргизии сообщила, что Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медицинского обследования в связи с ухудшением состояния здоровья. В понедельник стало известно, что Атамбаев из-за проблем с сердцем не примет участие в 71-й сессии
"Состояние здоровья президента нормальное. Сегодня он уже сделал заявление", - сообщили в пресс-службе. По данным аппарата, Атамбаев пока остается в Турции, где продолжает медицинское обследование.
В среду пресс-служба распространила заявление президента, в котором он поддержал предлагаемый проект поправок в конституцию и призвал парламент вынести его на всенародный референдум.
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