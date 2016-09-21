3D-лапы российские ветеринары вживят коту из Казахстана

Российские ветеринары возьмутся за лечение кота из Казахстана, у которого нет четырех лап, об этом сообщает сайт LifeNews.ru.

Ветеринары Новосибирска запатентовали уникальное научное изобретение: животным, которые по разным причинам остались без лап, на 3D-принтере распечатывают новые конечности. Инновационная методика уже опробована на питомцах. С начала года медики провели четыре уникальные операции по наращиванию лап кошкам и собакам - все четыре прошли успешно.