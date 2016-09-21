3D-лапы российские ветеринары вживят коту из Казахстана

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3D-лапы российские ветеринары вживят коту из Казахстана

Российские ветеринары возьмутся за лечение кота из Казахстана, у которого нет четырех лап, об этом сообщает сайт LifeNews.ru.

Ветеринары Новосибирска запатентовали уникальное научное изобретение: животным, которые по разным причинам остались без лап, на 3D-принтере распечатывают новые конечности. Инновационная методика уже опробована на питомцах. С начала года медики провели четыре уникальные операции по наращиванию лап кошкам и собакам - все четыре прошли успешно.

"В не пораженную болезнью кость вживляется титановый имплант, - рассказал ветеринарный врач и разработчик уникальной методики Сергей Горшков. - Происходит полное сращивание титанового протеза с костями, кожей и мышцами пациента, после чего уже на этот имплант накладывается распечатанный на 3D-принтере мягкий протез. Он является базой для наращивания живых клеток - собственно самой лапы.

С момента первой операции прошло уже восемь месяцев. Впервые в мире наши ветеринары добились того, что имплант не отторгается.

Технология была испытана на белом коте Томасе. Попавшему в капкан животному ампутировали лапу. Сразу после этого ветеринары приняли решение провести уникальную операцию по имплантации титанового протеза. На принтере были изготовлены макеты костей животного. Врачи самостоятельно изготовили чертежи и провели расчеты, как потом выяснилось, безошибочно.

В ветеринарии это мировое открытие, говорят сами медики. Международный патент новосибирские ветеринары уже получили и готовы принимать пациентов не только из Новосибирской области, но и со всей России, а также и из-за рубежа. Сейчас к операции готовится кот из Казахстана, у которого нет четырех лап, говорится в сообщении издания.

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21.09.2016, 15:24
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