Пугачева и Галкин показали повзрослевших детей

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось три года. По этому случаю родители устроили вечеринку, пригласив близких друзей.
Новые фотографии двойняшек Гарри и Лизы были опубликованы в Instagram.
"18 сентября, исполнилось 3 годика Елизавете и Гарри Галкиным! Поздравляем!!! Растите счастливыми, добрыми и умненькими", - подписал Максим Галкин.
Поздравила малышей и Кристина Орбакайте, разместив в своем аккаунте фотографию Гарри и Лизы.
"С днем рождения, мои сладкие Гарик и Лизочка! Просто будьте счастливы", - подписала она. Гарри и Лиза появились на свет 18 сентября 2013 года. Малышей Алле Пугачевой и Максиму Галкину родила суррогатная мать.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.