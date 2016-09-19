Пугачева и Галкин показали повзрослевших детей

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось три года. По этому случаю родители устроили вечеринку, пригласив близких друзей.

Новые фотографии двойняшек Гарри и Лизы были опубликованы в Instagram.

"18 сентября, исполнилось 3 годика Елизавете и Гарри Галкиным! Поздравляем!!! Растите счастливыми, добрыми и умненькими", - подписал Максим Галкин.

Поздравила малышей и Кристина Орбакайте, разместив в своем аккаунте фотографию Гарри и Лизы.

"С днем рождения, мои сладкие Гарик и Лизочка! Просто будьте счастливы", - подписала она. Гарри и Лиза появились на свет 18 сентября 2013 года. Малышей Алле Пугачевой и Максиму Галкину родила суррогатная мать.