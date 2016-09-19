Уроженец Караганды спас котенка на оживленной трассе в Калининграде

Мужчина рассказал о своем героическом поступке, сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, инцидент с котенком разлетелся по Сети, и спасший животное мужчина стал героем в соцсетях. Как выяснилось, героя зовут Денис Дегтярев. Судя по кадрам, которые были зафиксированы камерами видеонаблюдения "Безопасный город", крохотный котенок выпал из проезжающей машины. Инцидент произошел 12 сентября на улице Невского. Мимо котенка проезжали десятки машин и никто не остановился, чтобы ему помочь. Но спустя несколько минут мужчина на синем Peugeot подобрал котенка и забрал к себе в машину.

По данным издания, Дегтярев является бывшим тренером по карате. Сейчас большую часть своего времени он уделяет семье, детям и своему бизнесу.

"Я занимаюсь с детьми духовно-нравственным воспитанием, ну и физическим, конечно. Мы в тот день как раз ехали на тренировку в Калининград. Опаздывали сильно. И вот я гоню и вижу, что на противоположной стороне дороги лежит котенок, мимо которого проносятся автомобили. Помните, грузовики на видео, которые его объезжали? Это все было на моих глазах", - рассказал мужчина изданию.

Он также пояснил, почему многие машины не могли остановиться. "Дело было на мосту на улице Невского. Резко остановиться машины просто не могли, они там как раз разгон набирали. Тем более, солнце слепило сильно, поэтому котенка и замечали только в последний момент. На видео хорошо видно, что грузовики даже об бордюр бились, объезжая его. Когда я поехал котенка с дороги убирать, я уже на 200 процентов был уверен, что его нет в живых, а тут у меня еще и дети в два голоса вопить начали: "Папа, папочка! Давай быстрее!" - продолжил Дегтярев.

Мужчина рассказал, что сначала хотел просто положить котенка на обочину, но потом передумал.

"Если б я его на обочину положил, его бы точно под колеса утянуло. Я принял решение его в спортшколу отвезти. Там закрытая территория, и машин нет. Пытался его там кому-нибудь из взрослых подарить, но все отказывались. Потом я его у двери положил и стал наблюдать: вдруг заберет кто-нибудь. В нашей спортшколе вахтерша такая есть сердобольная, в конечно итоге она животное и пристроила. Я знал, что она всегда всех бездомных животных подкармливает, даже голуби к ней залетают", - сказал он в интервью изданию.

Дегтярев признался, что не ожидал такой реакции интернет-пользователей. По его словам, про видео он узнал одним из последних.

"Я занимаюсь бизнесом, и мне некогда по социальным сетям шариться. То, что мне надо по моей теме, я нахожу, но не больше. Зато потом супруге моей начали звонить и говорить, что меня увидели. А потом я в комментарии заглянул, где и вовсе начали писать: "Это наш брянский парень". Ну да, машина с брянскими номерами у меня, но я 20 лет живу в Калининградской области, а приехал сюда из Караганды. Я выбрал это место, потому что хочу жить в экологически чистом регионе. Дети у меня к культуре и духовности с детства приучаются. А мне все хорошее мама прививала, она помогала всем, кому могла, хотя была на строгой и ответственной должности в институте. У нас дома вечно было много животных, которых мама жалела и приносила домой", - рассказал мужчина.

Он также признался, что вместе с детьми он не в первый раз спасает животных, а в детстве он даже спас человека. По мнению Дениса, родители должны чаще ставить детей в подобные ситуации, так как это помогает воспитывать нравственность.