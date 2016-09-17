Назарбаев призвал активизировать совместные проекты в СНГ

16 сентября в Бишкеке прошло заседание Совета глав государств СНГ. Президент Казахстана отметил, что заседание Совета глав государств СНГ проходит в юбилейный год с момента образования Содружества, сообщает пресс-служба Акорды.

- Содружество независимых государств, основы которого были заложены подписанной в 1991 году Алма-Атинской Декларацией, сегодня остается уникальной площадкой для сближения наших государств. Уже самим фактом существования и реализации своих планов на будущее наше Содружество доказало свою состоятельность, целесообразность и перспективность. Более того, опыт Содружества пригодился другим интеграционным объединениям, таким как ЕАЭС и ШОС. Таким образом, учреждение СНГ в Алматы 21 декабря 1991 года имеет колоссальное историческое значение. По моей инициативе сегодня мы принимаем заявление о 25-летии СНГ. Оно определяет ориентиры и ставит новые задачи на будущее, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что на недавнем саммите G-20 была достигнута договоренность о координации экономических политик для обеспечения устойчивого развития мировой экономики.

- На саммите обсуждались вопросы смены устаревшей модели развития и переход к новой цифровой экономике, сопровождаемой глобальной индустриальной революцией. Это сигнал к открытию и началу освоения нового способа общественного производства, основанного на новых видах энергии, новых классах валют и новых формах общественных отношений. Перед лицом этих проблем нам в рамках СНГ также следует теснее взаимодействовать, активизировать совместные проекты, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание, что в настоящее время Содружество приступает к третьему этапу реализации принятой в 2008 году стратегии экономического развития.

- Ситуация в мировой экономике на данный момент значительно изменилась, поэтому Казахстан предлагает актуализировать пакет мер по стимулированию экономического роста в странах Содружества, - отметил президент Казахстана.

Кроме того Нурсултан Назарбаев указал на важную роль эффективного использования транспортно-транзитного потенциала в развитии стран СНГ.

- Зачастую наблюдается дублирование и несогласованность между странами по реализуемым крупным транспортно-транзитным проектам. В этой связи, необходимо координировать нашу политику в этой сфере. Это позволит значительно повысить эффективность наших проектов, - сказал глава государства.

Наряду с этим, Нурсултан Назарбаев напомнил участникам заседания о том, что на прошлой встрече была достигнута договоренность о необходимости адаптации СНГ к современным реалиям.

- При активном взаимодействии сторон удалось выработать определенные меры по повышению эффективности Содружества. Необходима постоянная работа по совершенствованию деятельности СНГ и обеспечению его функциональной гибкости, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение глава государства отметил, что Казахстан приветствует решение о председательстве Российской Федерации в СНГ в 2017 году.