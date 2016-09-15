Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов полковника Захарченко

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Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов полковника Захарченко

В ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро.

Следователи выдвинули версии о происхождении миллиардов у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, среди которых семейный бизнес офицера с его отцом по обналичиванию средств проблемных банков, пишет газета "Коммерсант".

Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, при задержании правоохранители изъяли у него еще 20 миллионов. После проведенных обысков было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. При этом квартира, где были найдены деньги, по данным СМИ, принадлежит не Захарченко, а его родственнице. Происхождение этих денег полицейский объяснить не смог.

По данным источников издания в банковских кругах, отец полковника полиции Виктор Захарченко известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.

Согласно версии, которую сейчас, по данным издания, проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов семьи Захарченко попали и владельцы Нота-банка, пишет газета. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное - обналичить.

В другой версии происхождения миллиардов у полковника речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира, где были найдены деньги при обысках, использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

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