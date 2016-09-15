Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов полковника Захарченко

В ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро.
Следователи выдвинули версии о происхождении миллиардов у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия
Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (
По данным источников издания в банковских кругах, отец полковника полиции Виктор Захарченко известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Согласно версии, которую сейчас, по данным издания, проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов семьи Захарченко попали и владельцы Нота-банка, пишет газета. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное - обналичить.
В другой версии происхождения миллиардов у полковника речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира, где были найдены деньги при обысках, использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
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