СМИ поменяли гражданство Головкина

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СМИ поменяли гражданство Головкина

В новости по итогам боя Головкина с Бруком, нашего боксера назвали российским чемпионом.

Информационное агентство России "Журналистcкая правда" в одном из материалов «сменило» гражданство казахстанского боксера на российское, сообщает корреспондент BNews.kz.

"После боксерского поединка с российским чемпионом в среднем весе Геннадием Головкиным спортсмену из Великобритании Келлу Бруку необходима операция. Об этом сообщил 11 сентября "Р-Спорт"", - написано в новости агентства.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, с 10 на 11 сентября, в столице Великобритании прошел поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Келлом Бруком.

Бой закончился в пятом раунде - команда Брука отказалась от дальнейшей борьбы, выбросив на ринг полотенце.

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