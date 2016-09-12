Президент Казахстана возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возложил цветы к месту захоронения Ислама Каримова, сообщает пресс-службf Акорды.

Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил, что его с Исламом Каримовым связывали долгие годы крепкой дружбы, искреннего взаимопонимания и поддержки.

"Уверен, что последующие поколения узбекистанцев, государственных руководителей всегда будут помнить Ислама Каримова. Его солидное наследие, результаты государственной деятельности будут изучаться потомками, а дела золотыми буквами впишут в историю узбекского народа. Он был известным во всем мире лидером, с именем которого связаны становление и рост экономики страны, повышение благосостояния народа. Мы потеряли великого человека", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул неоценимую роль первого президента Узбекистана в укреплении исторической и стратегической связей между нашими братскими странами.

"Казахский и узбекский народы всегда шли навстречу друг другу. Мы с Исламом Абдуганиевичем подписали договор о вечной дружбе у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в 1998 году, и наши взаимоотношения всегда основывались на этом соглашении. Казахстан всегда был и будет рядом с узбекским народом, мы разделяем с вами все радости и вместе сопереживаем в трудные минуты", - отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также встретился с семьей Ислама Каримова. От имени народа Казахстана и от себя лично Глава государства выразил им глубокие соболезнования.