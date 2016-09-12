Президент Казахстана возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Автор:
Президент Казахстана возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возложил цветы к месту захоронения Ислама Каримова, сообщает пресс-службf Акорды.

Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил, что его с Исламом Каримовым связывали долгие годы крепкой дружбы, искреннего взаимопонимания и поддержки.

"Уверен, что последующие поколения узбекистанцев, государственных руководителей всегда будут помнить Ислама Каримова. Его солидное наследие, результаты государственной деятельности будут изучаться потомками, а дела золотыми буквами впишут в историю узбекского народа. Он был известным во всем мире лидером, с именем которого связаны становление и рост экономики страны, повышение благосостояния народа. Мы потеряли великого человека", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул неоценимую роль первого президента Узбекистана в укреплении исторической и стратегической связей между нашими братскими странами.

"Казахский и узбекский народы всегда шли навстречу друг другу. Мы с Исламом Абдуганиевичем подписали договор о вечной дружбе у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в 1998 году, и наши взаимоотношения всегда основывались на этом соглашении. Казахстан всегда был и будет рядом с узбекским народом, мы разделяем с вами все радости и вместе сопереживаем в трудные минуты", - отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также встретился с семьей Ислама Каримова. От имени народа Казахстана и от себя лично Глава государства выразил им глубокие соболезнования.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
12.09.2016, 14:50
  
Назарбаев прибыл в Самарканд почтить память Ислама Каримова
12.09.2016, 12:20
  
Назарбаев: Настоящий верующий тот, который считает равными все религии 5
09.09.2016, 15:59
  
Выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря
08.09.2016, 17:33
  
Врио президента Узбекистана назначен Шавкат Мирзиеев
04.09.2016, 17:48
  
Нурсултан Назарбаев пригласил Барака Обаму в Казахстан
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Назарбаев прибыл в Самарканд почтить память Ислама Каримова
Тонну долларов обнаружили в квартире у российского полковника 8
В Новосибирске задержали подростков с секс-видео со школьницей 1
В Дагестане полицейский перед гибелью отказался призвать коллег уйти со службы 1
Подростки из Новосибирска выложили в интернет секс с девятиклассницей
Выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря
Врио президента Узбекистана назначен Шавкат Мирзиеев
Екатеринбургский девятиклассник обстрелял девочек возле школы
За пособничество террористам в Киргизии задержали казахстанца
Водитель Путина погиб при лобовом столкновении авто в Москве 4